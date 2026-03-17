Realizan operativo en el río Abajo: Se ha convertido en vertedero de residuos de construcción

Entidades de Gobierno desarrollaron un operativo interinstitucional en el sector de la desembocadura del río Abajo, con el objetivo de frenar la disposición ilegal de residuos de construcción y materiales voluminosos que afectan gravemente este importante afluente.

La gira estuvo integrada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección Regional Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Marilyn García, directora de Verificación del Desempeño Ambiental, destacó que las acciones apuntan a eliminar y reducir la contaminación causada por el depósito ilegal de residuos de construcción en la desembocadura de este río.

La funcionaria advirtió que esta práctica ilegal está generando graves impactos sobre el ecosistema de manglar, la Bahía de Panamá y comunidades cercanas, al tiempo que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones.

“Esta zona ya cuenta con estudios científicos que determinan ese riesgo; si se le añaden residuos de construcción y materiales voluminosos, la afectación no solo es ambiental, sino también social”, subrayó García.

Durante el operativo se ejecutaron acciones de retención, paralización e incautación de equipos utilizados en actividades ilegales, así como la identificación de emisores responsables. Asimismo, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario llevó a cabo labores de recolección de desechos y chatarra acumulada en el sector de Puente del Rey, contribuyendo a mitigar el impacto ambiental inmediato y mejorar las condiciones del área intervenida.

Las autoridades han identificado más de tres puntos de descarte ilegal, que incluyen talleres y viviendas utilizadas para el desguace de refrigeradoras, lavadoras y otros residuos, así como también a cinco camiones dedicados al transporte de estos materiales. De igual manera, se reiteró que toda actividad comercial o de construcción es responsable de la correcta disposición final de sus desechos en sitios autorizados, como el relleno sanitario de Cerro Patacón.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó la situación como “terrible” e “inaceptable”. “Hemos convertido el río Abajo en un basurero. Esto afecta la salud de la población, destruye nuestros ecosistemas y aumenta el riesgo de inundaciones. Rellenar con caliche no solo es un crimen ambiental, es un error que pone en peligro a comunidades enteras”.

El titular de Ambiente, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir un rol activo en la protección de los recursos naturales. “No podemos seguir destruyendo nuestros ríos. Necesitamos la colaboración de todos para denunciar estas prácticas y evitar que continúen ocurriendo. Es un compromiso con la salud, el ambiente y el futuro del país”, expresó.

En cuanto a las medidas legales, Navarro informó que se están abriendo expedientes administrativos, mientras que el Ministerio Público adelantará las investigaciones correspondientes para que los responsables rindan cuentas ante la justicia. “Nuestro objetivo es que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a limpiar, pero sobre todo a prevenir”, puntualizó.



