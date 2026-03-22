Boquete será sede de la Media Maratón del Café

El distrito de Boquete será escenario el próximo 29 de marzo de 2026 de la Media Maratón del Café, un evento deportivo que reunirá a corredores de distintas provincias del país en una jornada que combina deporte, turismo y naturaleza.

La competencia contará con tres distancias oficiales: 21 kilómetros (media maratón), 10 kilómetros y 5 kilómetros, abiertas tanto para atletas élite como para corredores aficionados y amantes del running.

El evento es organizado por Top Runners y Full Runners, organizaciones dedicadas a la promoción y desarrollo de eventos deportivos, que buscan impulsar el atletismo y el turismo deportivo en Panamá.

Los participantes tendrán la oportunidad de recorrer un trayecto rodeado de montañas, clima fresco y paisajes característicos de la región cafetalera de Boquete, lo que convierte esta carrera en una experiencia única para los corredores.

Se espera la participación de corredores de diferentes puntos del país, además de visitantes que aprovecharán la ocasión para disfrutar de los atractivos turísticos y gastronómicos que ofrece Boquete