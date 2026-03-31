Chicago Bulls alega que críticas de Jaden Ivey al Mes del Orgullo lo perjudica

Los directivos de Chicago Bulls separaron este lunes al base Jaden Ivey alegando una "conducta perjudicial para el equipo" tras una serie de polémicos comentarios en los que criticó a la NBA por celebrar el Mes del Orgullo.

Ivey, de 24 años, afirmó este lunes en un directo en Instagram que celebrar el Mes del Orgullo era una "iniquidad".

"¿El mundo puede proclamar lo LGBTQ, no? Proclaman el Mes del Orgullo. Y la NBA lo proclama. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Vengan a únanse a nosotros en el Mes del Orgullo, a celebrar algo inmoral'", dijo.

"Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Inmoral", añadió.

Los Bulls adquirieron a Ivey hace apenas dos meses en un traspaso con los Detroit Pistons, que lo habían seleccionado en el número cinco del 'draft' de 2022.

El base, que solo disputó cuatro partidos con Chicago antes de lesionarse la rodilla, iba a convertirse en agente libre este verano.

Su historial de lesiones con Pistons y Bulls, unido a la polémica generada por sus recientes comentarios, podría complicar que otro equipo de la NBA le ofrezca un contrato.