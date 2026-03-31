Christiansen: ‘Resultado ante Sudáfrica fue justo’

Thomas Christiansen, no ocultó su alegría, en el partido desarrollado por sus jugadores ante Sudáfrica y el triunfo por 1-2, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

“Estoy feliz con la actuación, especialmente por la personalidad que el equipo mostró”, dijo Christiansen, quien añadió que se tuvo más posición del balón y “se crearon más oportunidades” de anotar, en comparación al primer juego donde se empató 1-1.

“Creo que el resultado es justo. En los tiros libres pudimos hacer algo mejor”, añadió el técnico, quien agregó que quería darle minutos a los jugadores.

Christiansen, también justificó la no participación del tercer portero panameño César Samudio, que juega en el Marathón de Honduras.

“No queríamos riesgos porque no pudo calentar, no quería darle cinco minutos y que se lesionara”, justificó el técnico.

De igual manera el danés-español, se mostró contento por los goles de los defensas José “Coto” Córdoba y Jiovany Ramos.

El enfrentar a Sudáfrica fue una buena prueba para el equipo. De cómo se fajaron en un partido difícil, con un estadio lleno con miras al Mundial, sostuvo Christiansen.

El técnico de Panamá, también reveló que siguió las pistas de su rival, Ghana, donde pudo ver los juegos que hizo ante Austria y Alemania.