Frontenis definirá su gran final

El torneo Internacional de Frontenis "Panama Open 8", tendrá la final este sábado, infomaron los organizadores del torneo.

En el evento internacional participan: Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá y el mismo se realizará en la canchas de la Sociedad Española de Beneficencia.

Los ocho países invitados buscarán llevarse los máximos galardones en las categorías A, B, C, Máster y Femenino.

El sistema del certamen es validar triunfo a la dupla que llegue primero a los 21 puntos, programado a un solo set.

De acuerdo con los organizadores, "Panama Open 8" tendrá además de contar con la tradicional narración de Omar Claro, reconocida voz en el deporte del Frontenis.