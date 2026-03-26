Panamá
Frontenis definirá su gran final
- Redacción
- /
- 10Deportivo@epasa.com
- /
- @10Deportivo
En el evento internacional participan: Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá.
Noticias Relacionadas
El torneo Internacional de Frontenis "Panama Open 8", tendrá la final este sábado, infomaron los organizadores del torneo.
En el evento internacional participan: Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá y el mismo se realizará en la canchas de la Sociedad Española de Beneficencia.
Los ocho países invitados buscarán llevarse los máximos galardones en las categorías A, B, C, Máster y Femenino.
El sistema del certamen es validar triunfo a la dupla que llegue primero a los 21 puntos, programado a un solo set.
De acuerdo con los organizadores, "Panama Open 8" tendrá además de contar con la tradicional narración de Omar Claro, reconocida voz en el deporte del Frontenis.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.