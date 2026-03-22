José 'Chema' Caballero y Edmundo Sosa se van en blanco en pretemporada en las Grandes Ligas

El duelo de pretemporada entre José "Chema" Caballero, de los Yanquis de Nueva York y Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia, no tuvo una buena tarde dominical para los panameños.

Los Yanquis de Nueva York se alzaron con el triunfo por pizarra de 6-2, pero no fue la mejor actuación de los panameños a la ofensiva.

Tanto Sosa como el santeño Caballero salieron de titular en sus respectivos equipos.

"Chema" Caballero estuvo como era esperado en el campocorto, pero se fue en el partido de 3-0, en pretemporada el santeño pega para .185 y un OPS de .637.

Mientras que Edmundo Sosa, también estuvo de campocorto, se fue en blanco en tres turnos (3-0).

Sosa en pretemporada batea para .310 con un OPS de .720.