Estados Unidos
José 'Chema' Caballero y Edmundo Sosa se van en blanco en pretemporada en las Grandes Ligas
- Redacción/EFE/@10Deportivo
José 'Chema' Caballero se fue en blanco en tres turnos ante los Filis.
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El duelo de pretemporada entre José "Chema" Caballero, de los Yanquis de Nueva York y Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia, no tuvo una buena tarde dominical para los panameños.
Los Yanquis de Nueva York se alzaron con el triunfo por pizarra de 6-2, pero no fue la mejor actuación de los panameños a la ofensiva.
Tanto Sosa como el santeño Caballero salieron de titular en sus respectivos equipos.
"Chema" Caballero estuvo como era esperado en el campocorto, pero se fue en el partido de 3-0, en pretemporada el santeño pega para .185 y un OPS de .637.
Mientras que Edmundo Sosa, también estuvo de campocorto, se fue en blanco en tres turnos (3-0).
Sosa en pretemporada batea para .310 con un OPS de .720.
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