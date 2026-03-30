Panamá tiene la obligación de mejorar en su segundo partido ante Sudáfrica

El técnico Thomas Christiansen vaticinó posibles variantes (rotaciones) para el segundo partido amistoso contra Sudáfrica que se realizará en el Cape Town Stadium en la Ciudad del Cabo a las 12:30 p.m. (hora panameña).

Para este segundo partido los objetivos del danés-español, al frente del onceno de Panamá son claros.

"Intentar corregir (errores) y aprovechar lo bueno que hizo el equipo en el primer juego", sostuvo Christiansnen en la previa del juego.

"Sacar un buen resultado, ante un estadio lleno, sería lo mejor y nos daría un refuerzo de cara al mundial", agregó Christiansen.

Panamá y Sudáfrica empataron en el primer ensayo por 1-1 y tanto Thomas Christiansen, como el técnico de Sudáfrica, Hugo Bross, coincidieron que habrá variantes en el onceno inicial para el encuentro de este martes (hoy).

El equipo panameño en estos últimos días estuvo entrenando en el Athlone Stadium, con miras a cumplir su segundo compromiso ante los "Bafana Bafana".

"Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado, verlas y que compitamos como lo hemos hecho siempre", dijo Christiansen.

De igual manera, Christiansen se mostró tranquilo, debido a que las lesiones tanto de Eric Davis como Luis Mejía, no son tan graves, como se pensaba.

En cuanto la lesión de Mejía, Christiasen sostuvo que ha trabajado aparte, sin ninguna carga. Todo parece indicar que es menos de lo se esperaba y dentro de poco estará al 100% , precisó el técnico.

Mientras que el lateral derecho Eric Davis, entrenó con el equipo en la Ciudad del Cabo, con bastante normalidad.

Para este segundo partido, Hugo Bross, técnico de Sudáfrica, también adelantó que realizaría algunos cambios en su alineación titular y tratará de darle minutos de juego a los jugadores, que pueda.