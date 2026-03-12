¿Sobrevivirá el Mundial 2026 a la guerra de EE.UU., Israel e Irán?

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026 con bombardeos que mataron al líder supremo Alí Jamenei, pone en jaque la viabilidad del Mundial de Fútbol 2026.

La FIFA enfrenta dilemas logísticos y de seguridad similares a los de la Segunda Guerra Mundial, cuando suspendió las ediciones de 1942 y 1946 por conflictos globales y crisis económica.

Antecedentes Históricos

La Segunda Guerra Mundial paralizó el fútbol internacional: en 1939, la FIFA canceló el Mundial de 1942 ante candidaturas de la Alemania nazi y de Brasil, argumentando la imposibilidad de movilización por temas militares y restricciones de viaje.

Aunque la guerra terminó en 1945, el torneo de 1946 tampoco se jugó por la devastación económica mundial, retrasando su regreso hasta 1950, ahora sí, en Brasil, donde se gestó el icónico "Maracanazo".

Estos precedentes muestran cómo los conflictos bélicos priorizan la seguridad sobre el deporte, suspendiendo eventos masivos.

La guerra actual y su impacto

Desde los ataques "Epic Fury" y "Roaring Lion", Irán ha respondido con mísiles contra Israel y bases estadounidenses, elevando tensiones con drones en Basora y el Golfo Pérsico.

La federación iraní duda de participar en el Grupo G (con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto), citando vetos migratorios de Trump y riesgos en sedes como Estados Unidos

Esto amenaza rubros tales como logística, patrocinios y audiencias, entre otros.

Lecciones para la FIFA

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A diferencia de 1942, el Mundial 2026 (11 junio-19 julio en EU, México y Canadá) ya tiene sedes y formato de 48 equipos, con Panamá clasificado en el Grupo L.

Sin embargo, sanciones como las impuestas a Rusia por su guerra con Ucrania o la aplicada a la antigua Yugoslavia en los 90 indican que la FIFA podría excluir o aceptar la salida de Irán y reemplazarla con otro participante, lo cual implica otro dilema por el criterio de elección, ya que el método se presta par el debate y diversas interpretaciones e intereses.

Viabilidad y Perspectiva

El torneo coorganizado en Norteamérica resiste mejor que uno global, pero la ausencia iraní y las protestas por militarización erosionarían su imparcialidad.

La neutralidad de Panamá, a través de El Canal o como "Hub aéreo", podría facilitar la logística regional, pero una escalada prolongada (como advierte Trump), podría forzar suspensiones parciales o totales.

En conclusión, la FIFA debe actuar y equilibrar ganancias con paz, o repetir la historia de suspensiones.