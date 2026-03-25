Yeremy Lezcano, Jonathan Polo y Luis Rivera se disputan el bateo en el béisbol mayor

Los peloteros Yeremy Lezcano (Bocas del Toro), Jonathan Polo (Darién) y Luis Rivera (Panamá Metro) lideran la tabla de bateo del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de realizado los partidos de este miércoles por la noche.

Yeremy Lezcano, el oriundo de Chiriquí Occidente y que defiende en la actual campaña los colores de Bocas del Toro pega para .447, esto producto de 17 imparables en 38 turnos al bate.

Mientras que Jonathan Polo, de Darién, marcha en el segundo lugar con un promedio de .441, producto de 15 imparables en 34 visitas a la caja de bateo.

En el tercer lugar se ubica, Luis Rivera, que fue el Novato del Año 2025 en la categoría mayor, es un bateador ambidextro y pega para .433, gracias a 13 imparables en 30 turnos al bate, según las estadísticas de la Federación Panameña e Béisbol (Fedefebeis), luego de 11 jornadas de la ronda regular.

Hay que tener claro que Metro tiene un partido pendiente y Darién dos .

En la cuarta casilla se ubica el chiricano Jonathan Saavedra con 16 imparables en 38 turnos, para tener un promedio ofensivo de .421.

Le sigue en la quinta casilla el exgrandes ligas, Johan Camargo, de Panamá Oeste, que batea para un promedio de .415, esto gracias a 17 batazos a la tierra de nadie, en 41 turnos al bate.

En las carreras impulsadas, Arod Mckenzie, de Oeste, que suma 14, le sguie su compañero de equipo Camargo que tiene 13 remolcadas.

El departamento de jonrones lo lidera Juan Alonso, de Herrera y Arod Mckenzie, de Oeste ambos cuentan con 4 batazos de vuelta completa.

En dobles concetados Erasmo Caballero (Chiriquí) tiene 5, mientras que el líder de bases robadas es Juan Alonso (Herrera) con 8 estafas.