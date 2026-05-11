Asociación Nacional de Avicultores de Panamá respalda posición de autoridades panameñas

La Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) respaldó la postura de Panamá en el litigio que mantiene con Costa Rica en la Organización Mundial de Comercio (OMC) por restricciones a la importación de varios productos agropecuarios costarricenses.

ANAVIP mencionó que apoya la postura de los ministros Julio Moltó y Roberto Linares, ministros de Comercio e Industrias y Desarrollo Agropecuario, respectivamente.

La agrupación señaló en un comunicado que apoya las medidas que adoptó el gobierno panameño en la relación comercial entre ambos países, la cual esperan que se desarrolle con apego al respeto y las normativas que corresponden a un intercambio comercial ordenado y equilibrado. Al mismo tiempo que se garantice la salvaguarda del patrimonio fito y zoosanitario entre ambas naciones.

Esta organización exhorta al gobierno y las autoridades a continuar manifestándose en favor y defensa de la equidad comercial en cada uno de los foros que corresponda hacerlo.

Para ANAVIP es importante que se creen las condiciones de confianza y compromiso para que los productores nacionales sigan apostando a la sostenibilidad del agro y de la agroindustria panameña.

Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025.

El viernes pasado, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primer día de mandato, dijo a una cadena televisiva panameña que se concentrará en resolver en el corto plazo esta disputa mediante conversaciones directas con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.