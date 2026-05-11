Chapman defiende cambios al Código Fiscal sobre renta pasiva y sustancia económica

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió en primer debate el Proyecto de Ley 641, que busca modificar artículos del Código Fiscal y fijar nuevas reglas sobre la renta pasiva de fuente extranjera y la sustancia económica de las empresas que operan bajo jurisdicción panameña.

Durante su intervención, el titular del MEF aseguró que la iniciativa busca adaptar al país a las exigencias económicas internacionales, sin abandonar el principio de territorialidad fiscal que históricamente ha mantenido Panamá. Chapman precisó que la decisión responde a una estrategia nacional y no a presiones externas.

“Panamá ha decidido dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, expresó Chapman ante los diputados. El funcionario insistió en que la propuesta apunta a darle mayor solidez y credibilidad al sistema financiero y corporativo panameño.

La iniciativa establece que las empresas deberán demostrar una sustancia económica real en el país mediante la generación de empleos, contratación de proveedores locales y la toma de decisiones desde territorio panameño y descartó sea para castigar al sector privado, sino atraer inversiones más estables y de mayor impacto.

El ministro también afirmó que las compañías multinacionales con operaciones sustanciales en Panamá tendrían mayores garantías jurídicas y menos obstáculos financieros en mercados extranjeros, mejorando la competitividad frente a otros centros financieros de la región.

Otro de los puntos clave fue el interés del Gobierno en excluir a Panamá de las listas internacionales que afectan la imagen y confianza en el país. Chapman reiteró que el Ejecutivo mantiene las puertas abiertas para escuchar recomendaciones de gremios, abogados y empresarios.

“El objetivo no es aprobar una ley por cumplir un trámite, sino aprobar la mejor ley posible para Panamá”, remarcó el ministro.