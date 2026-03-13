Contraste en la región sobre prioridades digitales en instituciones financieras

Mientras, en mercados como Venezuela, Colombia y Chile, la ciberseguridad y la prevención del fraude lideran ampliamente las prioridades de inversión de las instituciones financieras, en otros países como Uruguay, Perú y Bolivia destacan las billeteras digitales móviles como foco principal.

Este dato es parte del estudio Pulso - 7° Edición, elaborado por Topaz, empresa de tecnología especializada en soluciones financieras digitales.

Destaca el documento que las instituciones financieras de América Latina están redefiniendo sus prioridades de inversión para 2026 con un enfoque claro en infraestructura, seguridad e inteligencia artificial, priorizando la resiliencia operativa, la mitigación del fraude y la modernización con impacto tangible en el negocio.

Pulso subraya que Panamá se consolida como uno de los mercados más dinámicos de América Latina en pagos digitales, con avances significativos en adopción tecnológica, fintech y digitalización financiera.

No obstante, advierte que el éxito a largo plazo dependerá tanto de la tecnología como de factores culturales, educativos y de protección frente al fraude.

A pesar del crecimiento del ecosistema digital, el efectivo sigue siendo predominante en muchas transacciones diarias, impulsado por la desconfianza ante el fraude digital, brechas de conectividad en algunas zonas y distintos niveles de cultura financiera entre la población.

Al respecto, la inteligencia artificial (IA) está siendo mayormente utilizada en la detección y prevención del fraude, seguida por la autenticación biométrica y los procesos de validación digital de clientes.

“El panorama de inversión hacia 2026 evidencia un mercado financiero que ha alcanzado mayor madurez. Hoy las instituciones reconocen que no se trata de sumar tecnología sin propósito, sino brindar su enfoque en la construcción de una sólida infraestructura que les permita prosperar con seguridad y confianza", declaró Jorge Omar Iglesias Da Silva Junior, CEO de Topaz.



