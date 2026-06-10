Contrataciones mantienen tendencia de 'crecimiento moderado' hasta septiembre

El mercado laboral panameño empieza a reactivarse, pero a un ritmo menos acelerado que el trimestre anterior; los empleadores, al igual que las autoridades, prevén un aumento en las contrataciones de 11 puntos porcentuales entre julio y septiembre, una disminución de -33 con respecto a los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, las proyecciones son positivas, sobre todo para las empresas de menos de 10 colaboradores.

Los empresarios, según una encuesta de Manpower Group Panamá, consideran que los sectores de mayor crecimiento serán hospitalidad (44%), salud y servicios sociales (31%), servicios públicos y recursos naturales (26%), información (25%), finanzas y seguros (15%) y comercio y logística (13%).

"Las expectativas de contratación para el tercer trimestre de 2026 reflejan un panorama sectorial moderado. Mientras hospitalidad lidera con una expectativa de empleo del 44%, algunas industrias se ubican por debajo del promedio nacional", indicó Dahjy Jiménez, gerente país de la empresa encargada del sondeo.

Señaló que este comportamiento muestra lo heterogéneo que es el entorno local, con fortalezas en los sectores vinculados al consumo y servicios sociales, y debilidades en áreas técnicas y de infraestructura, aspectos que deben ser considerados por las empresas en sus planes de contratación.

Dicho estudio también revela que las compañías con menos de 10 empleados tienen una fuerte expectativa de crecimiento (36%); a diferencia del resto, las empresas de hasta 49 trabajadores predicen una contracción de -10%, por lo que se espera que las contrataciones durante la tercera mitad del año dependan principalmente de sus necesidades y realidad.

Aunque el incremento en las contrataciones registrado los últimos meses y las perspectivas hacia finales de año apuntan a una mejora, el consultor laboral René Quevedo ha reiterado que hace falta mayor inversión, para lo cual el país debe generar confianza a nivel internacional; solo así el empleo llegará a los actores más necesitados: los jóvenes y las mujeres.

Destacó que es la primera vez en 13 años que el sector privado y no el Estado genera nuevos empleos (86%); sin embargo, las nuevas generaciones siguen excluidas. Por ello, es importante que, además de crear condiciones favorables para los inversionistas, la educación de los estudiantes vaya acorde a las necesidades del mercado.'



Los empresarios, según una encuesta de Manpower Group Panamá, consideran que los sectores de mayor crecimiento serán: hospitalidad (44%), salud y servicios sociales (31%), servicios públicos y recursos naturales (26%), información (25%), finanzas y seguros (15%) y comercio y logística (13%).



Aunque el incremento en las contrataciones registrado los últimos meses y las perspectivas hacia finales de año apuntan a una mejora, el consultor laboral René Quevedo ha reiterado que hace falta mayor inversión, para lo cual el país debe generar confianza a nivel internacional.



Proyectos de construcción vial buscan dinamizar la generación de nuevas vacantes.

Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y Obras Públicas anunciaron recientemente un plan de acción enfocado en proyectos de construcción vial con el propósito de dinamizar la generación de nuevas vacantes a nivel nacional y reducir el índice de desempleo en 4 puntos porcentuales.

La ministra Jackeline Muñoz explicó que el mercado laboral ha tenido una desaceleración en el sector agropecuario, debido a la huelga bananera; no obstante, las estadísticas al cierre de abril muestran que el panorama ha ido mejorando progresivamente, con énfasis en las actividades de comercio y manufactura.