El registro para el Cepanim estará habilitado las 24 horas del día

Más de 300 mil personas ingresaron ayer, lunes, a la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), pero no todas pudieron registrarse debido a que el sitio web colapsó.

Los ciudadanos, pasadas las 9 de la mañana, comenzaron a exponer su molestia en redes sociales al percatarse de que la página estaba caída, por lo que se apersonaron en las oficinas principales del MEF, en donde se les notificó que subsanarían el error técnico.

La entidad señaló a este medio que la plataforma colapsó debido a la gran cantidad de personas que ingresaron al mismo tiempo, pero se harán las correcciones necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Reiteraron que el sistema estará habilitado las 24 horas del día hasta que se entregue el último Cepanim registrado, es decir, hasta el mes de junio.

El MEF, luego de verificar la información suministrada por los ciudadanos, les informará la hora y fecha agendada para la entrega de sus certificados.

Guillermo Cortés, representante de los jubilados, mencionó que la saturación del sistema era algo esperado debido a la demanda; no obstante, espera que las fallas sean corregidas con prontitud.

Se estima que más de 425,000 personas tienen derecho al pago de su décimo tercer mes retenido.'

425

mil personas recibirán este beneficio, según el MEF. 24

horas estará habilitada la plataforma de registro para los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora.

Registro

El registro para solicitar estos certificados puede hacerse a través de dos sitios web: www.mef.gob.pa y www.cepanim.mef.gob.pa.