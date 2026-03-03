Empresarios apoyan que operadores temporales de los puertos se mantengan

La posible participación de las empresas que están operando temporalmente los puertos de Balboa y Cristóbal, APM Terminals y TiL, respectivamente, en la licitación permanente cuenta con el aval del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias Strunz, quien considera que el país debe ser agradecido por el apoyo brindado en un momento en que la seguridad jurídica estaba en riesgo.

Señaló que ambas compañías poseen vasta experiencia para administrar estas terminales y se han consolidado como las más importantes del mundo en materia logística; por lo tanto, le parece "positivo" que se les tome en cuenta en el proceso.

"Eliminar a las dos empresas que estuvieron dispuestas a aportar a Panamá en un momento de crisis sería de mal gusto", sentenció.

Aseguró que esto no quiere decir que no se les debe dar cabida a otras compañías; al contrario, el proceso de licitación debe ser abierto y transparente para que quienes se establezcan en los puertos sean los más idóneos y capaces posible.

Reiteró que Panamá es y seguirá siendo un grupo logístico de todo tipo de mercancía; por lo tanto, atraerá a operadores de todo el mundo, pero lo importante es que cumplan con los parámetros establecidos por las autoridades para garantizar el interés nacional.

Arias Strunz coincidió con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en que el país tiene un "caso sólido" para enfrentar el arbitraje interpuesto por Panama Ports Company (PPC) en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y salir con un resultado favorable.

"Panamá cuenta con abogados nacionales e internacionales de alto calibre y nos ha ido bastante bien en ese sentido; tenemos mucha información, por lo consiguiente, no debemos tener miedo", dijo.

Agregó que la empresa que operó los puertos hasta el pasado 23 de febrero tiene todo el derecho de presentar los reclamos que considere necesarios para que se respete su inversión porque está en un Estado que obedece las garantías ciudadanas y empresariales, pero así mismo debe entender que el país se defenderá por lo que considere injusto.

Recientemente, el ministro Chapman explicó que el país tiene hasta la primera mitad del mes de marzo para notificar a sus representantes legales ante las instancias correspondientes e iniciar el litigio que puede incluir el desistimiento del demandante.

Expuso que, en este caso, la defensa panameña no accederá a arreglos que supongan una compensación económica que supere los aportes que la empresa tenía que otorgar mientras estuvo al frente de las terminales portuarias.

El reclamo de PPC, según datos suministrados por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), supera los 1,500 millones de dólares.

Las autoridades indicaron que desde el fin de semana pasado los puertos de Balboa y Cristóbal volvieron a operar con normalidad.