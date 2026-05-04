Gremios ven con 'buenos ojos' mesa técnica para reactivar el sector de la construcción

La propuesta de crear una mesa técnica tripartita para evaluar y dinamizar el sector de la construcción recibió el aval de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que considera la medida como un "paso importante" para atender los desafíos que enfrenta uno de los principales motores económicos del país.

El gremio detalló, a través de un comunicado, que sus propuestas estarán enfocadas en la agilización de permisos y trámites como eje prioritario para destrabar proyectos, la reactivación de la inversión pública y privada, el fortalecimiento del acceso al financiamiento y la simplificación del marco regulatorio.

Asimismo, esperan obtener respuestas concretas del resto de los involucrados con el propósito de generar resultados positivos para el sector y el país en aras de seguir impulsando la generación de empleo.

La reactivación de la construcción, según Irene Orillac de Simone, presidenta de Capac, requiere coordinación, compromiso y acciones concretas.

"Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección", dijo.

La propuesta impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho busca, entre otras cosas, identificar las barreras regulatorias, financieras y administrativas que afectan el desarrollo del sector; evaluar los mecanismos de incentivo a la inversión pública y privada; promover programas de vivienda, infraestructura pública y renovación urbana; y recomendar medidas orientadas a la generación inmediata de empleo formal.

Camacho señaló que el desempleo y la informalidad se ubican entre las principales preocupaciones de los panameños; por tanto, hay que legislar sobre estas problemáticas para que los ciudadanos lleven el sustento a sus hogares.'



La mesa tripartita estará conformada por un diputado de cada bancada de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Conep, la Capac y dos representantes de las organizaciones de trabajadores del sector.



El sector en el mes de febrero, de acuerdo con el INEC, se vio favorecido por el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones a través de los permisos otorgados (con rezago) y la inversión pública en obras de ingeniería civil, pero estos resultados no son palpables en la práctica.

Mencionó que estos asuntos exigen consensos nacionales más allá de corrientes políticas, y la Asamblea está dispuesta a trabajar en conjunto por el bienestar de la población; ello quedó demostrado con el apoyo de todas las bancadas a la iniciativa.

Recientemente, Diosa Cedeño, representante de los promotores de vivienda de Azuero, compartió con Panamá América que, tras el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda, el desarrollo del sector a nivel provincial ha caído considerablemente.

La nueva ley de interés preferencial, contrario a lo que creían, ha endurecido las políticas bancarias, limitando la aplicabilidad de los panameños debido a sus bajos salarios, y provocando que los promotores se abstengan de invertir y reduzcan su personal.

Cedeño solicitó a las autoridades analizar el impacto de la ley con la finalidad de que se conozca su rentabilidad en el mercado para que las decisiones se tomen con base en sus resultados, recordando que el objetivo de la normativa no es únicamente reactivar la construcción, sino permitir que más ciudadanos tengan acceso a su primera vivienda.

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El sector en el mes de febrero, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censo (INEC), se vio favorecido por el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones a través de los permisos otorgados (con rezago) y la inversión pública en obras de ingeniería civil, pero estos resultados no son palpables en la práctica.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez Montilla, otro gremio que conformará la mesa técnica, al igual que Capac, ve con buenos ojos la propuesta para reanimar la empleabilidad a corto plazo.

Aseguró que todos los involucrados deben estar dispuestos a escuchar y cambiar lo que no funciona para que la economía crezca, haya más empleo formal e inversión extranjera.

La mesa tripartita estará conformada por un diputado de cada bancada de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Conep, la Capac y dos representantes de las organizaciones de trabajadores del sector.