El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento en el mes de enero de 4.07%, que es inferior al registrado en el mismo mes de 2025.

En enero del año pasado, el IMAE creció 6.69%, impulsado por buenos comportamientos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, cuando se reportaron incrementos superiores a 6%.

En este año la tendencia parece ser similar, debido a que es el quinto mes consecutivo en que el crecimiento del IMAE se ubica en el rango de 4%.

Al desglosar el aumento, se observa que el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su nivel dinámico, impulsado por el desempeño del Canal de Panamá, en sus ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques.

La actividad comercial también tuvo buen desempeño, por la venta de autos nuevos y combustible de 91 y 95 octanos y gas licuado de petróleo.

También, hay que destacar que luego de varios meses en negativo, por fin aumentó el valor de las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón.

La construcción registró un buen comportamiento, por las inversiones en obras de infraestructura del sector público y privado.

4.33

por ciento fue el crecimiento acumulado del IMAE en 2025. 4.03

por ciento fue el crecimiento del IMAE en diciembre de 2025, parecido al registrado en enero de 2026, que fue de 4.07%.

Los hoteles y restaurantes continuaron su dinamismo de meses anteriores, gracias a la entrada de turistas al país, tanto por vía aérea, como a través de cruceros.

La producción industrial presentó un resultado positivo pero bajo.

Las actividades de producción que mostraron algún dinamismo fueron el procesamiento de carne de pollo, sacrificio del ganado porcino y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas, como ron y cerveza.

Por el lado contrario, el cultivo de banano destinado a la exportación y los derivados del tomate disminuyó, debido a situaciones coyunturales.

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Además, hubo un descenso en la actividad pesquera, exportación de pescado y filete de pescado y otros productos del mar refrigerados y congelados.