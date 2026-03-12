Mici cancela contrato y se ahorra $150 mil al año

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos públicos, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) llevó a cabo la cancelación del contrato de arrendamiento de 930 metros cuadrados, correspondiente a un ala del local ubicado en Edison Plaza,

Esta medida, que fue incluida en septiembre de 2025, en la sustentación del presupuesto vigente, responde a la política institucional de optimización del uso de los espacios físicos y racionalización del gasto público, que el Mici implementa desde el inicio de esta administración

De acuerdo al Mici, este ahorro se hizo sin afectar ninguno de los servicios que presta el Ministerio ni el equipo humano que los ejecuta, garantizando en todo momento la continuidad de las operaciones y la calidad de los servicios que brinda la institución.

Como resultado de esta decisión administrativa, el Ministerio registra un ahorro anual de B/.119,412.00 en concepto de arrendamiento, monto que anteriormente formaba parte del presupuesto operativo destinado al alquiler de espacios.

Asimismo, la cancelación del arrendamiento de dicha área genera ahorros adicionales aproximados de B/.31,000.00 anuales en servicios básicos.

En conjunto, estas acciones representan un ahorro estimado de B/.150,412.00 al año, lo que contribuye al fortalecimiento de una gestión institucional más eficiente, transparente y responsable en el uso de los fondos públicos.

El Ministerio de Comercio e Industrias reitera su compromiso de continuar implementando medidas que promuevan la sostenibilidad financiera, la optimización de los recursos y el mejoramiento continuo de la gestión pública en beneficio del país.