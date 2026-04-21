Pequeños productores de Coclé obtienen créditos del BDA e inician cosecha del ciclo agrícola 2025-2026

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) otorgó préstamos por $832,300 a 74 pequeños productores de cebolla en Coclé, quienes iniciaron la cosecha del ciclo agrícola 2025-2026.

La mayoría de los créditos fueron desembolsados para la siembra de 59.64 hectáreas a productores del distrito de Natá, la zona principal de cultivo cebolla en Coclé.

Los financiamientos del BDA fueron destinados para la compra de semillas, insumos y sistemas de riego con tasas preferenciales y periodos de gracia acordes al ciclo del cultivo, mientras que los técnicos de la institución brindaron asesoramiento en el campo para mejor rendimiento de producción del rubro.

René Camargo, gerente regional del BDA en Coclé, exhortó a los productores a acercase a las sucursales y regionales en Natá y Penonomé de la institución con el fin que puedan realizar sus solicitudes de préstamos.

Cifras oficiales revelan que el consumo nacional de cebolla se estima en 50,000 quintales mensuales, mientras que el rubro mueve alrededor de $20.1 millones en bienes y servicios agropecuarios.

La cosecha de cebolla en Natá inició con buen ritmo con el fin de abastecer al mercado del producto nacional.

La institución está en un proceso de transformación con el fin de ser más eficiente con préstamos oportunos dirigidos a micros y pequeños productores bajo los lineamientos del presidente de la República, José Raúl Mulino.