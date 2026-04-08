En Panamá, el uso de efectivo está disminuyendo, sin embargo, todavía se nota que mucha gente lo sigue utilizando, a pesar de las tecnologías que hoy en día facilitan las transacciones financieras a las personas.

Anthony Martínez, gerente ejecutivo de Operaciones del Sistema Financiero del Banco Nacional de Panamá, detalló que la información preliminar que manejan es que el billete está siendo usado más por personas mayores de 45 años.

Esta es una población importante, económicamente activa, que sigue requiriendo mucho efectivo y es un poco reacia al uso de medios de pagos digitales.

"Queremos saber por qué son reacias al uso de medios de pagos digitales y para ver si existen formas en que se puedan superar esas barreras", mencionó el ejecutivo del Banco Nacional.

Para validar esta información, Martínez reveló que este año el Banco Nacional tiene previsto el lanzamiento de una gran encuesta en la que determinarán en que segmentos de la población, en que género y en que región geográfica se sigue utilizando el efectivo.

"La información va a ser pública y permitirá una radiografía más clara de en que segmento de la población se sigue utilizando y requiriendo uso del efectivo", declaró.

Está previsto que la encuesta sea entregada a finales de este año.'



Se calcula que el tiempo de vida útil del billete de un dólar es de cuatro años.



El comprar y enviar dólares deteriorados a Estados Unidos representa un costo asociado para el Estado.



Los martinellis, como se conocen las monedas cuyo valor es de un dólar y que tienen más de una década en el mercado, surgieron para abaratar costos en el envío y recepción de dólares.



El Banco Nacional también ejecutará acciones para disminuir el uso de cheques, lo que es más común entre los bancos, un cambio que, de seguro, el cliente no notará.

Martínez informó que está en proceso de selección y será estructurada desde un enfoque de banca central, viendo parámetros que utilizan los bancos centrales cuando realizan ese tipo de encuesta.

"Será pública para todo el ecosistema bancario, con el fin de ofrecerle información actualizada de segmentos geográficos y de edad que les permita esquematizar modelos de negocio para atender esa población", ilustró.

El Banco Nacional es el responsable de la importación y exportación del dólar estadounidense.

Aunque ha existido una disminución en el uso del efectivo, esta podría ser más rápida, a consideración de Martínez.

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Y este hecho representaría ahorros al banco, ya que en la actualidad, los billetes y las monedas son un medio de pago muy caro.

Estos conllevan costos asociados y obviamente que la banca apuesta por los medios de pago digitales y desde esa óptica esperan que este año siga disminuyendo su uso.

Los canales a través de los que uno obtiene efectivo, como los cajeros, también son costosos, debido a que tienen aparejados costos operativos que el cliente no percibe, como seguros, transportadoras y medidas de seguridad, asociadas a su manejo.

"Con la encuesta vamos a identificar donde hay oportunidad de mejora", reiteró Martínez.

La tendencia de que el uso del efectivo ha disminuido se nota desde hace ocho años, con la incursión de medios digitales.

Ejecutivos del Banco Nacional aclararon que esto no significa que el papel y la moneda desaparecerán, sino que serán un complemento.