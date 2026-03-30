¿Por qué es necesario ese monitoreo satelital de la flota pesquera en Panamá?

Todos productos del mar que son de exportación requieren una certificación que garantice que esas especies fueron capturadas cumpliendo con la normativa legal del país, es por eso que la flota pesquera de Panamá necesita ser monitoreada en tiempo real, así lo explicó Eduardo Carrasquilla administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) quien destacó el crecimiento de este sector productivo del país.

"El monitoreo satelital es una transmisión en línea directa de la posición y la conducta de pesca que tiene la embarcación a nuestro centro de monitoreo que trabaja 24 horas", dijo Carrasquilla en TVN y añadió que esta herramienta "permite la interacción del capitán de la nave y con el operador de la Arap en tiempo real con el que se "mantiene un control absoluto de todas las operaciones que realiza".

De acuerdo a Carrasquilla "esto avala que toda su producción es legal y pueden ser debidamente exportadas".

Recordó que el 80% de la captura que hace la flota palangrera es de exportación e incluye atún, aleta amarilla, de dorado, entre otras.

"Estos son productos altamente cotizados en el mercado internacional y este mercado exige legalidad en la pesca para poder entrar y eso lo certifica la Arap. Por ello el monitoreo satelital es uno de los elementos cruciales para que se garantice la legalidad de la pesa", preciso.

Además Carrasquilla destacó que esa entidad tiene patrullaje marino costero, y está incorporando embarcaciones para proteger permanente toda la zona de pesca del país.

"Estamos hablando de aguas nacionales y en nuestro país poco más del 54% de nuestras aguas están protegidas y tienen regulaciones especiales", destacó.

De acuerdo al administrado de la Arap esa institución también hace control satelital y control presencial así como control de las descargas.

"Estamos reforzando la fiscalización de los puertos de descarga de forma que todos los arribos y descargas son controlados por inspecciones de Arap que validan las especies y podemos darle legalidad a la misma", subrayó.

En ese sentido, ponderó que esta industria está creciendo y en el 2025 reportó un 28% de crecimiento. "Llegamos a $260 millones en exportaciones. Somos la industria líder en este momento y el producto número uno de Panamá es el camarón", aseguró.

Añadió que un poco más de $130 millones de camarones panameños fueron exportados el año pasado.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Indicó que la veda del camarón está por terminar y que el país tiene esa pesquería muy organizada, controlada y están dando los frutos", sentenció.

Impacto del combustible

Sobre el impacto que ha sufrido la industria pesquera respecto al aumento del combustible, dijo que eso ya se nota en el precio de los productos que han incrementado en un 25%.

Precisó que el combustible representa el 45% del costo en la industria pesquera.

No obstante señaló que el sector pesquero está incluida en el programa de apoyo que brindará el gobierno por lo que trabaja con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental para diseñar un programa de apoyo para ese sector.