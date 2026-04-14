Productores de miel de caña piden ser tomados en cuenta en ley de Etanol

Eliécer Castro, productor independiente de miel de caña en Los Santos, solicita que su gremio sea incluido en el debate sobre la ley de producción de etanol en Panamá.

En declaraciones al programa Reporte Estelar de KW Continente, Castro señaló: "Como gremio de productores, pedimos a los diputados la oportunidad de participar y ser integrados en la nueva legislación sobre el etanol en el país".

Según las cifras presentadas por Castro, en las provincias de Herrera y Los Santos existen más de 3,145 pequeñas explotaciones dedicadas a la producción de miel".

Añadió que parte de la producción se destina al consumo doméstico como edulcorante, mientras que el resto se utiliza para suplementar la alimentación del ganado durante la temporada seca.

La producción de caña se ha dado por muchos años, anteriormente era de subsistencia donde se le vendía a los alambiques", expresó.

El proceso de producción de miel de caña genera subproductos como la cachaza, el bagazo y el cogollo, los cuales se aprovechan para la alimentación del ganado. A su vez, este ciclo se cierra con el uso del estiércol animal como abono orgánico para los cultivos.

Por otro lado, el productor desestimó los temores sobre un enfoque exclusivo en el biocombustible con la nueva ley, subrayando que la intención primordial del gremio es "diversificar" sus actividades actuales.

"Si vemos el maíz que cuando está la cosecha vienen los barcos y no hay donde vender la mercancía y los precios se van al suelo, si es con el arroz ahora con el tema de los fertilizantes... cada vez que queremos producir algo nunca tenemos un mercado fijo", se quejó.

En este sentido Castro indicó que con el etanol ven una oportunidad, ya que "por ley sería el 10% de la utilización del etanol para la gasolina de 91 y 95 octanos".

Recordó, por otra parte, que en países como Estados Unidos es de 15%, en India es de 20% y Brasil.

Castro considera que la producción de etanol tendría un impacto positivo en el sector agropecuario. Asimismo, descartó cualquier riesgo de desabastecimiento, argumentando que actualmente la demanda de miel es baja y gran parte de la producción se pierde por falta de mercado.

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"El productor lo que hará es tecnificarse un poco más y sembrar un poco más. Actualmente hay mucho espacio libre, hay fincas que no está siendo utilizadas, la situación está a tal punto que muchos productores están perdiendo la finca por falta de ingresos", aseguró.

Dijo que los precios de las fincas han bajado bastante, señaló que los bancos no están prestando y solo hay un banco estatal que presta.

"Son poco los bancos privados que tienen banca agropecuaria y estamos en una situación muy difícil tanto financieramente como en temas de mercado", aseguró.

"Cada vez estamos siendo más restringidos y tenemos que ir a la sostenibilidad en el tema agropecuario, si nosotros no vamos al tema de sostenibilidad... hoy día no es tema de rendimiento, no es la cantidad de producto que queremos sacar sino la ganancia que podemos tener para poder darle sostenibilidad (al agro)" dijo.

Con este nuevo proyecto, considera Castro se evita que los jóvenes salga de los campos y precisó que la mayoría de los productores agropecuarios están arriba de los 55 años porque el "campo no es atractivo para la juventud".

Aseveró que mucha juventud de la provincia se desvincula del sector agropecuario, se va para la capital y en muchos casos cae en la delincuencia.

Considera entonces que hay que meterle velocidad al tema del etanol, ya que a su juicio les permitirá hacer negocios unifamiliares y crear empleomanía de forma directa e indirecta.

Explico que cualquier persona que tenga los recursos puede poner a producir sus tierras, ya que el tema del etanol "no va directo a los ingenios, ya que "se pueden crear punto de negocios independientes".

Precisó que una de las ventajas que tienen los productores independientes que es la zafra de los ingenios es de máximo cien días mientras que ellos pueden producir todo el año.

Subrayó que el costo de producción de sembrar caña es distinto al maíz y arroz, ya que se hace una inversión inicial para la siembra de caña que puede durar hasta diez años si la cuida y se le da mantenimiento.

"Pero si siembras maíz cada año tiene que hacer la inversión de sembrar y cosechar", expresó.

Para Castro si la iniciativa se ve desde la óptica de la sostenibilidad ayuda a los suelos porque se puede incluir la producción limpia, sin abonos. "No dependeríamos que si cierran allá (estrecho de Ormuz) por el tema de la guerra (irán, Israel y Estados Unidos)".

Al ser consultado sobre la transformación del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) de prestar a productores hasta 50 mil, Castro señaló que esa iniciativa apoyaría al sector.

Sin embargo lamentó que si un productor va al banco y dice que va a sembrar caña "ni le ponen cuidado".

"Eso habría que estructurarlo y estar dentro de la ley porque hasta ahora no es un negocio" y considera que sería bueno sentarse con el gobierno para que haya planes de incentivo para la siembra de caña, se diversifiquen las fincas y puedan tener ingresos de leche, maíz, arroz, ganadería y crias.

"Es importante que el productor entienda que entre más diversificamos y que saquemos un poco de cada cosa más sostenibilidad financiera y ambiental tendremos", sentenció.