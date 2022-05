Soberanía alimentaria con pronóstico reservado

La soberanía alimentaría en Panamá se enfrenta a un panorama complicado, incierto y con pronóstico reservado en cuanto al abastecimiento de alimentos para los próximos seis meses, advierten productores.

La importación dejó de ser el primer problema, convirtiendo el alto costo de los insumos agrícolas y el combustible en el ' Talón de Aquiles' para los productores, indicó Augusto Jiménez, de la Asociación de Productores de Tierras Altas.

Jiménez aseguró que el alza del precio de los insumos viene en escalada desde hace tres meses, y el anuncio de importación de fertilizantes por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) no cambiará esta realidad.

Bajo esta situación, Jiménez advierte, que muy probablemente, habrá áreas que no se puedan cultivar, otras que no se nutran adecuadamente y el rendimiento no sea el esperado. Producir se va a volver complicado por un tema que está afectando a todo el mundo, indicó.

Jiménez como ejemplo citó el NPK 12-24-12, abono químico completo, cuyo precio se incrementó hasta un 300%, pasando de unos $25 a $28 dólares a $70 y $75 dólares, así como el resto de los insumos, semillas y abonos foliares.

Panamá depende en un 95% de los insumos importados para producir, y un subsidio es improbable, porque las arcas del Estado no tolerará uno más, señaló el productor de cebolla.

La situación no es diferente para los productores de maíz y arroz, para quienes los precios de los insumos han subido hasta un 30% y 50%, señaló Valentín Domínguez. Sostiene que con una línea de mil dólares alcanzaba para sembrar 10 hectáreas, este año se redujo a la mitad.'

mil hectáreas sembradas de arroz y 22 mil preparadas para siembra, confirmó el MIDA. 2

años de abastecimiento de fertilizantes para la producción agrícola, prometió el Gobierno.

Domínguez agregó lo complicado que es conseguir crédito, en momentos cuando los bancos les están cobrando y el Gobierno no termina de cancelar las deudas con los productores. Asegura que el gobierno le adeuda cerca de $ 500 mil dólares desde el 2020.

Sostiene que en la actualidad la siembra de una hectáreas de maíz puede alcanzar los $3 mil dólares y $3,300 dólares la hectárea del arroz.

En cuanto, al combustible, Domínguez sostiene que por más de un mes ha estado preparando tierra con cinco máquinas, que consumen en promedio, de $250 dólares diarios en combustible, que no recuperará con la recién anunciada medida de estabilización de precios.

Ambos productores coinciden que la respuesta tardía por parte de las autoridades incrementa los riesgo de desabastecimiento en la producción nacional y el alza en el costo de la canasta básica.

Todos los productos se verán afectados, entre ellos, influyentes como la papa y la cebolla, aseguró Jiménez.

El combustible para la producción es la base y todo lo que toca sube, pero el mercado de libre oferta y demanda, no garantiza la recuperación de la inversión, señala el producto.

El aumento del costo de la producción agrícola no es traspasable, como pasa con el pasaje o el flete, porque está sujeto a la libre oferta y demanda, lo que a su vez, reduce el interés de inversión porque no hay garantía de recuperar, explicó.

Para el catedrático y economista, Juan Jované, el panorama sigue siendo incierto ante la posibilidad del veto de los países europeos al petróleo ruso. "Menos producción local se traduciría en la necesidad de importar, y sabemos que los precios van a estar más elevados, lo que significa más inflación", indicó.

A esto suma el desánimo al que se ha sometido a los productores, que ha llevado a muchos a retirarse de las actividades.