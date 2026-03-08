La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) solo ha recibido una denuncia en materia escolar desde que iniciaron las clases.

Esta fue presentada por la supuesta venta atada de textos escolares y el administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, informó que se adelanta la investigación y, lo más seguro, es que el centro educativo involucrado sea sancionado.

"Obligaban a los padres de familia a comprar los útiles escolares, libros y uniformes, solamente y directamente en la escuela y esto es ilegal", describió el administrador.

Agregó que esta práctica está en contra de los derechos de los consumidores, como dispone el artículo 36 de la Ley 45 de 2007.

Abadi comunicó que han estado vigilantes de los comercios y que cumplan con la Ley 17 de 1992, que exonera del impuesto del 7% a los uniformes, libros, cuadernos y útiles escolares.

Además, monitorean que los precios de los artículos están a la vista y que los productos no estén expirados.

Abadi solicitó a los padres de familia que denuncien, que puede ser en forma anónima, cualquiera anomalía que detecten, tanto con la venta de los implementos y útiles escolares, como con la relación comercial con los centros educativos.

Desde el mes de febrero, pasados los carnavales, la entidad mantiene el operativo "De Vuelta a Clases", para realizar las verificaciones en establecimientos comerciales, dedicados a la venta de útiles, uniformes y artículos escolares.

Las clases comenzaron el lunes, 2 de marzo, y se espera que en este fin de semana que viene, se incrementen las compras de útiles, ropa, calzado y otros artículos escolares, al coincidir con la quincena.