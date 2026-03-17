Arbitraje de PPC debe manejarse con 'discreción'

El proceso de arbitraje interpuesto por Panama Ports Company (PPC) contra el Estado panameño, a juicio del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias Strunz, debería manejarse con discreción entre ambas partes para evitar alteraciones al mismo.

"Uno no anda ventilando todo lo que está pasando en procesos de arbitrajes porque, al final del día, puede alterar por un lado o por el otro", afirmó.

Aseguró que la parte demandante tiene todo el derecho de exponer su postura a través de los canales que considere necesarios, sin que ello implique una balanza a su favor en el caso porque Panamá ha cumplido con lo que establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Reiteró que si el país se ha preparado legalmente como lo hizo para la transición portuaria, está convencido de que los resultados serán positivos, pues los agremiados del colectivo le han hecho saber que la entrega de sus mercancías en las terminales sufrió un leve retraso de 3 días, es decir, un impacto mínimo tomando en cuenta la trascendencia de la decisión tomada.

Arias Strunz reconoció que los fallos de inconstitucionalidad no son "bien vistos" por los inversionistas, pero es una realidad que el Estado debe enfrentar, esforzándose el doble para que más empresas se interesen en invertir.

Mencionó que el ejemplo más claro de que Panamá aún transmite confianza son los actuales operadores de los puertos, dos empresas internacionales que no solo estuvieron dispuestas a administrar las terminales de Balboa y Cristóbal con todo lo que conllevaban, sino que también han manifestado su interés en la construcción de nuevos puertos que lleva adelante la Autoridad del Canal de Panamá.

"Panamá sigue invitando y recibiendo inversión extranjera; esa es una realidad. El tema portuario, en estos momentos, no está resuelto, pero está funcionando", aseveró.'

$1.2

millones, pérdidas para Panamá.

PPC, en su comunicado, indicó que las decisiones de Panamá respecto a los puertos están ahuyentando la inversión extranjera y, por ende, su crecimiento económico.

La compañía también cuestionó que el país no haya presentado, ante la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, a sus representantes legales para dar inicio al proceso que asciende a más de 1,500 millones de dólares.