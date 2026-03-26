Bomberos aclaran: Ministerio Público investiga millonaria transferencia de la pasada administración

El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Coronel Víctor Raúl Álvarez, aclaró que la investigación que adelanta el Ministerio Público en esa institución corresponde a supuestas irregularidades registradas durante la administración 2022-2024.

La reacción de Álvarez se da luego de que salieran a la luz una diligencia de una inspección que realizó el Ministerio Público en la sede del Cuerpo de Bomberos.

Álvarez explicó que la denuncia presentada por él junto al equipo legal de los bomberos se relaciona con una supuesta transferencia de fondos, que superan los $20 millones, a favor del Consejo de Seguridad y que se registró, según él, durante la pasada administración.

Dicha transferencia, dijo Álvarez no estaría "apegada a las normativas legales".

"Al llegar al cargo se dieron unas auditorías y como consecuencia el suscrito (él) junto con la parte legal presentamos una denuncia penal y posteriormente una querella en el Ministerio Público", expresó.

Por su parte, el director del área legal de los bomberos, el Teniente Coronel Saúl Castillo, señaló que a la llegada de Álvarez a la institución en octubre de 2024, se celebraron sendas auditorías.

Castillo indicó que estas diligencias revelaron "la existencia de situaciones que requerían de una investigación" por lo que "en marzo de 2025 se presentó una denuncia penal, la cual fue formalizada mediante querella en septiembre de 2025".

Añadió que los funcionarios del Ministerio Público se presentaron en esa institución para una inspección ocular para según él "nosotros pudiéramos aportar documentación pertinente que pudiera corroborar los hechos planteados" y deslindar responsabilidades".



