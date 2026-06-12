La misión de los medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial fue analizado en la quinta edición del Foro Mundial de Innovación en los Medios de Comunicación, que se realizó en Chongqing, en el suroeste de China.

El evento reunió a alrededor de 300 representantes de organizaciones internacionales, medios de comunicación chinos e internacionales, y laboratorios de ideas de empresas multinacionales, entre otros participantes.

Li Shulei, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y director del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, enfatizó que, ante el rápido avance de las tecnologías de la información, las organizaciones mediáticas deben aprovechar la oportunidad de actuar rápidamente para fortalecer su cobertura noticiosa, comunicación cultural y servicios públicos mediante la aplicación de la inteligencia artificial (IA).

Además, planteó la importancia de utilizar la IA para mejorar la eficiencia en la comunicación y eliminar las barreras idiomáticas para entregar información objetiva, veraz, integral y precisa, fortaleciendo los intercambios mutuos y la confianza entre los pueblos de todos los países.

Li destacó que el desarrollo tecnológico debe estar dirigido a crear una vida mejor para la gente y guiado por los estándares éticos, permaneciendo alineado con el interés público.

La gobernanza de la IA se ha convertido en una preocupación global. En respuesta, China ha acelerado sus esfuerzos para mejorar sus sistemas legales e institucionales, y participa en los proyectos colectivos de múltiples organizaciones internacionales para desarrollar estándares técnicos y apoya la construcción de capacidades tecnológicas en los países del sur global.

Por su parte, Yuan Jiajun, secretario del Comité Municipal del PCCh en Chongqing , expuso cómo la ciudad ha recurrido a los medios digitales y la IA para optimizar la gestión urbana a través de una plataforma altamente digitalizada y apoyada en las estadísticas y datos.

Asimismo, detalló que a través de estos sistemas digitales e inteligentes han logrado reducir sustancialmente el número de incendios y accidentes de seguridad en el sector público y también casos criminales. "Se sienta un referente de gestión urbana con estas herramientas", agregó.

Yuan resaltó además que han puesto en pleno juego la inteligencia artificial y también la convergencia de los medios para tratar de conocer estos tesoros culturales que disponen en Chongqing con el fin de crear un centro de comunicación internacional en el oeste de China, elevar el nivel de difusión cultural e histórica, tratar de difundir también el espíritu de Chongqing, caracterizado por la resiliencia, el coraje, la abertura y también el desempeño.

En este contexto, Chongqing ha organizado importantes eventos internacionales como la Smart China Expo y el Festival de Cine de la Organización de Cooperación de Shanghai, impulsando su proyección cultural a nivel global.

En tanto, Shen Haixiong, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh y presidente del China Media Group, compartió que según una encuesta, casi el 40% de los residentes de Chongqing considera la IA como un símbolo importante de la prosperidad de esa región, y destacó los esfuerzos por integrar cultura e innovación aprovechando el poder tecnológico.