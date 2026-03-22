Papa León XIV pide no permanecer en silencio ante sufrimiento de civiles en las guerras

El papa León XIV expresó su tristeza por el clima de guerra que domina al mundo en estos momentos y pidió no permanecer en silencio ante el sufrimiento de personas indefensas.

"Sigo con tristeza la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos. Lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad", comentó el sumo pontífice en redes sociales.

León XIV, que es estadounidense de nacimiento, reiteró su llamado a que cesen las hostilidades y se abran caminos de paz entre las partes en conflicto.

"Renuevo mi vehemente llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz basados en el diálogo sincero y en el respeto a la dignidad de cada persona humana", expresó.

El líder de El Vaticano se ha mantenido activo en los últimos días en su cuenta de X, @Pontifex_es, y la semana pasada pidió a los periodistas que cubren las guerras, que lo hagan desde las miradas de las víctimas, para que evite parecer una propaganda.

"Es deber de los periodistas verificar las noticias, para no convertirse en altavoces del poder; y mostrar los sufrimientos que la guerra acarrea siempre a las poblaciones: presentar el rostro de la guerra y contarla a través de los ojos de las víctimas", comentó el papa.

Ha reiterado que la violencia nunca podrá llevar a la justicia, la estabilidad y la paz.

Por otra parte, ha pedido que se rece por las numerosas víctimas civiles, entre las que hay muchos niños inocentes.

León XIV, de 70 años, cumplirá el próximo 8 de mayo su primer año en el trono de San Pedro, periodo en el que viajó a Turquía, Mónaco y Líbano, nación que hoy en día es parte del conflicto, al recibir varios ataques de parte de Israel.

Precisamente, el papa lamentó la muerte del padre Pierre El Raii, párroco maronita de Qlayaa, comunidad cristiana de rito oriental y lengua litúrgica siríaca, en plena comunión con la Iglesia Católica Romana, víctima de un bombardeo de Israel, el pasado 9 de marzo.

"El Padre Pierre fue un auténtico pastor; en cuanto se enteró de que algunos feligreses habían resultado heridos en un bombardeo, corrió a ayudarlos sin dudar. Quiera el Señor que su sangre derramada sea semilla de paz para el amado Líbano", dijo León XIV.