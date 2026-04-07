Primer bimestre del año registra más de 50 mil contratos de trabajo

En los dos primeros meses del año hubo un buen movimiento en el mercado laboral, como refleja el aumento de los contratos de trabajo entre enero y febrero.

En esos 59 días se firmaron 52,769 contratos laborales, lo que representa un aumento de 12.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se firmaron 47,050.

Esta cifra arroja un promedio de 894 contratos de trabajo por día, lo que indica que, de mantener el mismo ritmo, al final del año podrían haberse generado más de 326 mil empleos.

En 2025 se firmaron 309 mil 610 contratos de trabajo, primera vez desde 2019 en que se firman más de 300 mil contratos.

El interés del Gobierno es disminuir la tasa de desempleo que alcanza a 10.4% de la población económicamente activa.

Y en los dos primeros meses del año se avanza en esta dirección, siendo el primer año en los últimos cinco en que se rebasa los 50 mil contratos firmados en el primer bimestre del año.

Tanto a nivel de la sede central del Ministerio de Trabajo (Mitradel) como de las sedes regionales, se observa un aumento significativo de contratos por obra determinada, que se emplea mucho en sectores como la construcción.'



En 2025 se firmaron 309 mil 610 contratos de trabajo y la meta es superar dicha cifra este año.

Tres sectores que generan muchos empleos son la construcción, comercio y el turismo.

Existe un plan de varias entidades para facilitar la generación de empleos.

El desempleo ha pasado de 7.7 a estar en 9.5 y 10.4% en las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ejecuta varios programas para incentivar el empleo.

En la sede central fueron 5,239 y en las regionales 7,320 para un total de 12,559, que es superior en 22.5% a los 10,246 firmados en enero y febrero de 2025.

Por otro lado, se observó una caída en la cantidad de contratos indefinidos generados en los dos primeros meses del año.

En este año fueron 10,753, mientras que en 2025 se situaron en 12,105, una disminución de -11.1%.

Sobre contratos definidos, reflejaron un aumento de 19.2%, al pasar de 24,699 en 2025 a 29,457 en este año.

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El año pasado, hubo dos meses en que se firmaron más de 30 mil contratos, que fueron septiembre, con 30,115, y octubre, con 32,666.

Ahora, la expectativa estará puesta en que el Gobierno facilite la ejecución de obras que puedan dinamizar los empleos en un año en que se presupuestó más de $11 mil millones en inversiones.

En el mes de enero, varios ministerios e instituciones públicas presentaron los avances del trabajo interinstitucional que impulsa el Gobierno para la generación de empleos, la protección de la mano de obra panameña y el fortalecimiento de políticas públicas en este sentido.

En marzo, el presidente José Raúl Mulino informó que Panamá avanza hacia una nueva etapa de crecimiento económico reflejada en una mayor generación de empleos, resultado que responde a los esfuerzos del Gobierno para impulsar la reactivación económica y mantener una gestión responsable de las finanzas públicas.