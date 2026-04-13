Aplafa ofrece 20 cirugías de salpingectomía gratuitas para mujeres sin ingresos

La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) está ofreciendo 20 procedimientos de salpingectomía gratis, dirigidos a usuarias que no cuentan con ingresos económicos.

Las interesadas deben escanear un código QR que aparece publicado en la cuenta oficial de Instagram de la organización. Luego debe completar el formulario de registro que estará disponible hasta este martes 14 de abril a las 12:00 mediodía o al recibir el volumen de perfiles necesario para la evaluación.

Según Aplafa, su equipo evaluará los perfiles y contactará a las seleccionadas para iniciar su proceso.

El beneficio cubre el 100% de la cirugía y $25.00 de la evaluación inicial. Las usuarias solo deberán abonar el excedente de la consulta (que varía entre $0.00 a $ 5.00 según la clínica).

Aplafa indicó que pueden aplicar usuarias de todo el país; sin embargo, deben tener en cuenta que el traslado a la ciudad capital para el día del procedimiento corre por su cuenta, ya que la cirugía se realizará exclusivamente en la clínica ubicada en La Locería.

La organización también aclaró que este beneficio no incluye laboratorios ni consultas pre/postoperatorias.