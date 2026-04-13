/ / / /

Panamá

MEF contrata préstamo con Citibank por $2,519 millones

Publicado 2026/04/13 19:00:00
  • Panamá América
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

La tasa fija es de 2.39% y se priorizará el control de costos de intereses.

La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029.

La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029.

Noticias Relacionadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes que  contrató un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta mil novecientos setenta y cinco millones de francos suizos con 00/100 (CHF 1,975,000,000.00), desembolsado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, unos $2,519 millones. 

La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2.39%, lo cual representa un ahorro de 1.66% frente a alternativas comparables USD.

El objetivo es diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de US$1,325 millones, así como a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. 

La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía