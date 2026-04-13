MEF contrata préstamo con Citibank por $2,519 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes que contrató un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta mil novecientos setenta y cinco millones de francos suizos con 00/100 (CHF 1,975,000,000.00), desembolsado en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, unos $2,519 millones.

La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2.39%, lo cual representa un ahorro de 1.66% frente a alternativas comparables USD.

El objetivo es diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de US$1,325 millones, así como a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables.