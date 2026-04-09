Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eliécer Castrellón, la próxima Defensora del Pueblo, Ángela Russo fue una de las magistradas menos cuestionada cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia (2016-2025).

En entrevista a Radio Chiriquí, el diputado está convencido de que Russo va a ser ecuánime y actuará en derecho desde su cargo.

"Ese fue el criterio que a este diputado lo motivó a votar por Ángela Russo", dijo Castrellón.

Russo fue escogida con el voto de 37 diputados en la noche del pasado miércoles y se espera que este lunes sea juramentada por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Sucederá en el cargo a Eduardo Leblanc, quien ha estado desde agosto de 2020 como Defensor del Pueblo.

Leblanc felicitó a Russo por su escogencia y le deseó lo mejor en esta alta responsabilidad "que exige sensibilidad, firmeza y compromiso con la gente".

El defensor saliente se ofreció, en el poco tiempo que le queda, para que exista una transición cercana, ordenada y respetuosa.'

67

años tiene Ángela Russo, quien estuvo por 10 años en la Corte Suprema de Justicia. 5

años es el periodo que deberá cumplir en la Defensoría del Pueblo, la exmagistrada. Se convertirá en la tercera mujer que llega al cargo de defensora, en forma oficial, luego de Patria Portugal, quien fue destituida y Lilia Herrera.

Otro que habló bien de la exmagistrada fue Arturo Hoyos, exmagistrado de la Corte Suprema, que manifestó que tiene méritos claros como estudiosa y practicante del Derecho y le consta.

"En los (años) 90 se creó, bajo mi presidencia, la Jurisdicción de Familia. Ángela ganó por concurso ser magistrada, gran labor", destacó Hoyos.