Listado de candidatos al cargo de magistrado del TE es enviado al pleno

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional culminó ayer, miércoles, las entrevistas de los aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

La diputada Dana Castañeda explicó que el listado de los candidatos se elevará al pleno para que en los próximos días se dé la votación.

Aunque el listado inicialmente estaba compuesto por 27 personas, 2 retiraron su postulación y 1 incumplía con los requisitos exigidos por ley, lo que redujo el número de competidores a 24.

La elección del próximo magistrado del TE ha generado cuestionamientos dentro de la Asamblea por la rapidez con la que se ha realizado, tomando en cuenta que el periodo de Alfredo Juncá culmina el 31 de diciembre.

El diputado Luis Duke considera que "algo se habló por debajo de la mesa" para acelerar este proceso; no obstante, se asegurará de que se cumpla el procedimiento y que la persona que ocupe dicho puesto sirva al país y no a intereses políticos particulares.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho negó que exista "un ungido" como se ha mencionado en los últimos días; reiteró que todos los aspirantes tienen las mismas posibilidades de obtener la mayoría de votos en el pleno.

Reconoció que conoce a Jaime Barroso, fiscal general de cuentas, que aspira al puesto, pero ello no quiere decir que lo ha recomendado, descartando que haya líneas a seguir en la bancada Realizando Metas.'

24

personas optan por el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. 10

años estará al frente de la entidad quien obtenga la mayoría de votos en la AN.

Barroso, durante su presentación ante la Comisión, indicó que cuenta con los votos para convertirse en magistrado del TE por los próximos 10 años.

Cabe destacar que Juncá busca la reelección para "proteger la institucionalidad" de la entidad; advirtió al resto de postulados sobre las presiones del puesto y la ecuanimidad con la que se debe actuar para no caer en provocaciones.

El magistrado está en el cargo desde el 3 de enero de 2017.