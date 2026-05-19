Método de comunicación del presidente Mulino es aceptado por la población

La comunicación del Gobierno de José Raúl Mulino ha llegado a la población, que considera que no es necesario realizarle cambios.

Esta tesis se desprende de la encuesta de Ipsos para Grupo Epasa en la que 72% de los interrogados piensa que no es necesario ejecutar cambios a la conferencia de prensa semanal que realiza el mandatario los jueves.

Entre el 28% que piensa que se deben hacer cambios, sugiere que haya menos palabras y más hechos y resultados.

Otros recomiendan que el mandatario se apegue a la verdad y sea honesto, mientras que hay quienes sugieren que tenga más empatía con el pueblo.

En menor escala, le aconsejan que elimine su prepotencia y altanería, que responsa sin evadir la pregunta y que sea menos autoritario y soberbio.

Del universo entrevitado, 7 de cada 10 personas le da seguimiento a las conferencias semanales de Mulino.

De las personas que están en sintonía con el espacio de comunicación del presidente, 17% lo ve con frecuencia, mientras que 29% lo observa a veces y un 25% con poca frecuencia.

Las mujeres observan más la conferencia de Mulino (72%), en tanto que la población mayor de 45 años es la que presenta el más alto porcentaje que no ve el mensaje del mandatario (33%).

Neutral

Más de un tercio de los consultados (37%) tiene una apreciación neutral con respecto a las conferencias semanales del presidente, ya que ni les gusta ni les disgusta.

En tanto, a un 13% le gusta, mientras que a 50% no le agrada.

Al principio, las conferencias se realizaban en el anfiteatro de la Presidencia de la República, en San Felipe.

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Este estilo ha cambiado últimamente y ahora, el mandatario aprovecha algún evento, ya sea en la capital o el interior para realizar su conferencia los jueves.

Ficha técnica

La encuesta de Ipsos fue realizada del 17 de abril al 2 de mayo de 2026, a 1,200 personas mayores de 18 años.

El nivel de confianza del estudio se situó en 95%, con un error muestral de más o menos 2.81%.

Se consultó a habitantes de todo el país, con excepción de la provincia de Darién y las comarcas indígenas. La mayoría fue en áreas urbanas (71%), en tanto que 29% fue en áreas rurales.

De los entrevistados, 84% tenía más de 25 años, mientras que 16% estaba entre 18 y 24 años.

En cuanto a ingreso familiar, 49% devenga menos de 800 dólares mensuales, 37% recibe entre 800 y 2,499 dólares y el restante 14% por encima de esa cifra.