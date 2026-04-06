Preselección de los candidatos a la Defensoría genera debate

Eduardo Leblanc, actual ombudsman, y Ángela Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, dos de los principales candidatos a liderar la Defensoría del Pueblo, quedaron fuera de esta contienda luego de que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional decidiera remitir un listado al Pleno de los postulados que, según los comisionados, cumplen con los requisitos para desempeñar tal rol.

Aunque un grupo de diputados, encabezado por Luis Eduardo Camacho, propuso que el dictamen del legislativo tomara en cuenta a los 35 candidatos, la moción no obtuvo el respaldo de la mayoría; en su lugar, se aprobó, con 5 votos a favor y 4 en contra, la elaboración de un listado, a partir del cual se elegirá al sucesor(a) de Leblanc.

La sugerencia respaldada por algunos integrantes de la bancada Vamos y el diputado Raphael Buchanan del Partido Revolucionario Democrático (PRD) radica en que no todos los candidatos poseen la experiencia técnica que exige el cargo, como quedó demostrado en el periodo de entrevistas. Además, es una facultad que les otorga la ley No. 504, sancionada recientemente por el Ejecutivo.

Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, presentó, al resto de diputados, los informes de mayoría y minoría, solicitando la revocatoria de la decisión adoptada.

La exlegisladora Gloria Young también fue excluida del listado de candidatos.

El periodo del actual defensor del Pueblo culminó el pasado 31 de marzo; no obstante, se mantendrá en el cargo hasta que se defina su reemplazo.