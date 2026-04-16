Sin sorpresa en la elección de Jaime Barroso como magistrado del Tribunal Electoral

Con 52 votos a favor, Jaime Barroso fue electo como nuevo magistrado del Tribunal Electoral.

Barroso ocupará el cargo que dejará Alfredo Juncá, cuyo periodo vence el 31 de diciembre.

Juncá buscaba la reelección en el cargo, pero quedó muy lejos con solo 18 votos que le dieron los diputados de Moca y algunos de Vamos.

Durante su presentación en la Comisión de Credenciales, Juncá afirmó que de no ser reelecto, más de 200 personas iban a perder su trabajo.

Para alcanzar este cargo, en el que estará por 10 años, Barroso contó con los votos de los diputados de Realizando Metas, Cambio Democrático, Partido Revolucionario Democrático y Partido Panameñista.

También votaron por él los diputados de la Coalición Vamos, Neftalí Zamora, Jorge Bloise y Manuel Samaniego.