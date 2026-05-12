Boquete incorpora caficultura y agroalimentación en su Plan de Ordenamiento Territorial

El distrito de Boquete avanza en la elaboración de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), integrando la agricultura, la caficultura y el sector agroalimentario como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible de la región.

Juan Esteban González, presidente del Consejo Municipal, destacó que el documento busca garantizar inversiones, mejorar la calidad de vida y preservar el patrimonio natural del distrito.

En el proceso participan autoridades locales, productores y representantes comunitarios, con el acompañamiento técnico del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Por su parte, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, subrayó que el POT permitirá atraer turismo e inversión hotelera, además de asegurar servicios básicos como agua y vialidad.

“Boquete es sinónimo de clima, río y bienestar. Todo eso hay que preservarlo y cuidarlo”, afirmó Osorio.

Mientras que el alcalde Eduardo Rodríguez y otros representantes coincidieron en la necesidad de un plan que proteja los recursos hídricos y ordene el crecimiento urbanístico, garantizando la sostenibilidad de las zonas rurales y productivas.

La propuesta, que ya se encuentra en una etapa avanzada, busca ser participativa y reflejar las aspiraciones de progreso de los boqueteños, posicionando al distrito como un referente en planificación territorial y desarrollo agroalimentario.