Un hombre fue aprehendido tras ser señalado como el pistolero que realizó varios disparos, en los que resultaron un hombre y una mujer heridos, en horas de la mañana del lunes 4 de mayo en la comunidad de La Feria (Los Lagos), en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Hermógenes Argüelles, jefe de la tercera zona policial de Colón, informó que, mediante una diligencia de allanamiento junto a la Fiscalía de Homicidio, se logró la aprehensión de un sujeto que presuntamente guarda relación con los hechos en los que dos personas resultaron heridas por arma de fuego.

Indicó que esta persona quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido trámite.

Agregó que la Policía Nacional continuará con sus esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad en la provincia de Colón.

En este incidente resultaron heridos un hombre de 33 años, con una herida en el muslo derecho, y una mujer de 35 años, con un impacto en el muslo izquierdo. Se inició la investigación de este caso de violencia.