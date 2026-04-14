Clases seguirán suspendidas en Calovébora y Nö Kribo; se reanudan en Bocas del Toro

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que las clases se mantendrán suspendidas mañana 15 de abril en la costa norte de Calovébora, provincia de Veraguas, así como en la región de Nö Kribo, en la Comarca Ngäbe Bugle.

Mientras que, en los centros educativos de la provincia de Bocas del Toro, las clases se reanudarán, debido a las favorables mejoras en las condiciones climáticas registradas en las últimas horas.

El Meduca señaló que esta decisión se adoptó tras una evaluación técnica de la situación actual y en atención a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), priorizando la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como la continuidad del proceso educativo.

Además, indicó que las direcciones regionales de educación continuarán en vigilancia permanente y en coordinación interinstitucional, con el propósito de evaluar de manera continua la evolución de la situación y comunicar oportunamente cualquier disposición adicional.

La entidad exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.