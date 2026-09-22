La avenida Bolívar en la ciudad de Colón se mantiene como la ruta elegida por el Comité de los Festejos Patrios del distrito de Colón para la realización de los desfiles en el mes de noviembre.

Esta decisión busca retornar los desfiles patrios a este trayecto tradicional, después de varios años en que no se utilizaba la vía para este fin.

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En los últimos años, la actividad se desarrollaba en el corredor de Colón, frente a Plaza Millenium, en las afueras de la ciudad.

Decisión final dependerá de la Presidencia de la República

No obstante, aún falta el último filtro para dejar en firme esta ruta, el cual corresponderá a la Presidencia de la República, entidad que decidirá finalmente si los eventos se realizan en la avenida Bolívar o se retorna al corredor de Colón.

Al respecto, Martín De Hoyos, subdirector regional del Ministerio de Educación (Meduca), manifestó que hasta el momento esta vía se mantiene como la propuesta para los desfiles durante las festividades de noviembre.

El docente e inspector indicó que se afinan detalles y estimó que no habrá inconvenientes, añadiendo que las autoridades se reunirán próximamente para finiquitar si la actividad se llevará a cabo en esta arteria urbana.

Inspecciones y recorrido proyectado desde Paseo Marino

Como parte del proceso para retornar a la ruta tradicional, las autoridades han desarrollado inspecciones en el trayecto de la avenida Bolívar.

De aprobarse de forma definitiva, las delegaciones y desfiles patrios saldrán desde el Paseo Marino y recorrerán la avenida Bolívar hasta llegar a los predios de las calles 11 y 12 en la ciudad de Colón.