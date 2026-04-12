La quincuagésima cuarta feria de Veraguas, con sede en el distrito de Soná, fue inaugurada al público el fin de semana, ofreciendo una gama de actividades y un sano ambiente familiar.

El evento se combina con la oportunidad de promover el desarrollo agropecuario, económico, turístico y el fortalecimiento cultural de la provincia.

En esta feria, Irene Vásquez, representante de las mujeres artesanas de la comarca Ngäbe Buglé, indica que los productores agropecuarios, artesanos, emprendedores y exponentes del folclor encuentran una oportunidad para promover la riqueza cultural veragüense.

Aquí las familias pueden disfrutar de un ambiente sano y diferente, lleno de actividades recreativas, presentaciones artísticas y eventos tradicionales.

Tomás Benavides, presidente del patronato de la feria, destacó la importancia de esta actividad para la provincia.

“Esta feria representa una vitrina económica que impulsa el comercio de los artesanos, productores y el turismo, además de resaltar la cultura y el folclor que forman parte de nuestra identidad como provincia en desarrollo”, expresó.

Durante los diez días de feria, los visitantes podrán recorrer exposiciones ganaderas, artesanales y agrícolas, degustar la gastronomía típica y disfrutar de los espectáculos en un ambiente cálido que solo hay en Soná.

La Feria de Veraguas se consolida como uno de los eventos más importantes de la región, promoviendo la integración familiar y el crecimiento económico local, al tiempo que preserva y difunde las raíces culturales de la provincia.