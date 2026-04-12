Idaan realiza trabajos de mantenimientos en varias provincias del país

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante la semana del 13 al 19 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento programados en diversas plantas potabilizadoras del país.

Estos trabajos se llevarán a cabo con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable.

Se informó que en la provincia de Coclé, los trabajos se realizarán el miércoles 15 de abril en la planta de La Pintada, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En la provincia de Chiriquí, las labores iniciarán el miércoles 15 de abril en varias instalaciones.

Se detalló que la potabilizadora de Los Algarrobos operará de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras que la planta potabilizadora de Barú-Paso Canoa operará en un horario de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ese mismo día, las plantas de San Bartolo y Tolé estarán fuera de servicio de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Para el jueves 16 de abril, los trabajos continuarán en la potabilizadora de San Félix, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El viernes 17 de abril, los trabajos de mantenimiento se trasladarán a las plantas de Dolega y Chiriquí, ambas en horario matutino.

En tanto, el sábado 18 de abril se dará mantenimiento a las potabilizadoras de San Francisco y Santa Marta, también en horas de la mañana.

En Darién, la potabilizadora de La Palma será intervenida el jueves 16 de abril, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

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Finalmente, en el área Metropolitana, la potabilizadora Centenario de Pacora será objeto de mantenimiento el jueves 16 de abril, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El IDAAN recomienda a la población tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones temporales en el suministro de agua potable durante los horarios ya establecidos.