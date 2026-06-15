Jornada oftalmológica reduce mora quirúrgica de cataratas en Coclé

Unas 40 personas recuperaron la visión y, con ello, la posibilidad de retomar sus actividades cotidianas con total independencia, luego de que durante el pasado fin de semana el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce fuera escenario de la segunda jornada de Cataratón.

En esta ocasión, especialistas en oftalmología de Panamá, junto a anestesiólogos de las provincias centrales, trabajaron en conjunto con el respaldo del Ministerio de Salud (Minsa) y el Club de Leones, logrando devolver calidad de vida a quienes aguardaban por esta intervención quirúrgica.

De acuerdo con el doctor Eric De León, director médico institucional de Coclé, todas las cirugías programadas se realizaron con éxito, lo que representa un avance significativo para decenas de ciudadanos que habían visto limitada su autonomía debido a esta afección visual.

Impacto en el bienestar familiar

El galeno mencionó que el impacto de este programa va mucho más allá del quirófano, pues transforma el entorno de los beneficiarios en las comunidades del interior.

“Estas jornadas representan mucho más que una cirugía; significan devolver autonomía, seguridad y bienestar a nuestros pacientes y a sus familias”, destacó De León.

Asimismo, el director institucional informó que aquellos casos que no lograron completarse en esta fase serán considerados de forma prioritaria en las próximas jornadas, cuyas fechas serán anunciadas oportunamente para garantizar la continuidad en la atención.

Esfuerzo interinstitucional

De esta manera, la Cataratón se consolida como un esfuerzo conjunto exitoso entre instituciones del Estado y organizaciones sociales, diseñado específicamente para reducir las brechas de acceso a la atención oftalmológica de alta calidad.

La jornada cerró con un balance positivo y un mensaje claro: la salud visual es clave para el desarrollo humano, y acciones como estas representan una nueva oportunidad de integración social y económica para los pacientes de la región occidental.