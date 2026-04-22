Joven de 22 años recupera funcionalidad y movilidad de su mano tras cirugía en la CSS

Un joven de 22 años recuperó la funcionalidad y movilidad de la mano luego de ser sometido a una osteotomía rotacional de alta complejidad por médicos de la Caja de Seguro Social en Veraguas.

El paciente presentaba deformidades óseas severas producto de un trauma previo, lo que limitaba drásticamente su capacidad funcional y laboral.

Ante esta situación, el equipo médico de la CSS optó por esta intervención con el objetivo de restaurar la estructura ósea y preservar la función de la extremidad.

El Dr. Javier González, ortopeda y traumatólogo, fue quien lideró esta cirugía que tuvo lugar en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez.

De acuerdo a la CSS el procedimiento consistió en realizar un corte controlado del hueso y su posterior reposicionamiento para corregir la deformidad y mejorar la funcionalidad de la mano.

El uso de tecnología de imagen avanzada, como el Arco en C, permitió visualizar en tiempo real la alineación ósea, facilitando una intervención precisa y mínimamente invasiva. Gracias a ello, explica la CSS, la cirugía se realizó de forma ambulatoria, permitiendo que el paciente fuera dado de alta el mismo día.

Este logro no solo representa un beneficio directo para el paciente, sino que también fortalece la capacidad resolutiva de la CSS en la región, posicionando a la policlínica como un referente en cirugía ortopédica avanzada, asegura la institución.