“No, no hubo amenazas”. Así respondió la ministra de Educación, Lucy Molinar, al ser cuestionada sobre las amenazas de presunto tiroteo escritas en las puertas de baños del centro educativo Guillermo Endara Galimani.

Molinar aseguró que se trató de una “conducta irresponsable” de un estudiante “que se dejó arrastrar y logró mover a otros para que cumplieran un reto de redes sociales”.

Las declaraciones de la titular de la cartera de Educación se dieron luego de una reunión en privado, sostenida con un grupo de estudiantes líderes de este colegio.

Molinar advirtió que la “irresponsabilidad de unos niños desajustados no va a dañar” a una escuela que goza de prestigio, enfatizando además que es un hecho aislado.

En cuanto al autor de los escritos, dijo que ya había sido identificado e incluso hablado con él y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

La ministra Molinar insistió en que “fue el acto irresponsable de una persona que movió a otras a hacer un reto tonto”.

Enfatizó además que “no podemos ser rehenes de la irresponsabilidad”, además de reiterar el llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos a clases.