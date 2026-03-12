La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dijo que dará “toda la batalla que sea necesaria para tratar de que este proyecto se materialice y sea realidad”, refiriéndose al proyecto de ley que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal.

Dicho artículo establece penas de dos a cuatro años a “Quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio”

La ministra Montalvo, agregó que “hará todo lo posible para que antes del día martes poder nuevamente ingresarla” con las correcciones de forma según el formato establecido por la Asamblea Nacional (AN).

Aseguró además que no habrá modificaciones en los artículos añadiendo que la decisión de retirar el proyecto de ley fue para evitar que fuera rechazado por temas de forma mas no de fondo.

Con relación al error en la presentación ante la AN del proyecto de ley, la titular de Gobierno dijo asumir por entero la responsabilidad, aunque que “es un proyecto de ley en el que yo creo”.

Las declaraciones de la ministra de Gobierno se dieron durante una gira de trabajo por la provincia de Panamá Oeste.