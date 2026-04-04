La vulnerabilidad de niños y adolescentes en la provincia de Panamá Oeste frente a agresores sexuales es cada vez más evidente.

Las cifras de delitos sexuales contra menores de edad son alarmantes. Las cifras presentadas en la primera reunión ordinaria de 2026 de la Subcomisión Espejo de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) no dejan lugar a dudas.

Las estadísticas de denuncias registradas ubican a la provincia de Panamá Oeste en segundo lugar a nivel nacional, según cifras presentadas por la fiscal Librada Barrios, coordinadora de la Sección de Delitos Sexuales de esta provincia.

Los casos se desglosan en: 3 de explotación sexual, 38 de pornografía infantil, 19 de posesión de material pornográfico infantil, 2 de exhibicionismo obsceno o pornográfico con menores de edad. Un caso de exhibición de material pornográfico a menores de edad y 103 de corrupción de menores.

En lo que va del año 2026, se han registrado dos casos por el delito de explotación sexual en la provincia. Para intentar frenar la estadística, se llevan a cabo jornadas de sensibilización a estudiantes de nivel primario de educación en esta provincia por parte de la Secretaría Nacional de SEPROVIT, la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT).

Unos de los primeros grupos han sido estudiantes de V y VI grado del Colegio Corozales Adentro, en Panamá Oeste.

El objetivo es generar conciencia en la población estudiantil sobre la identificación de situaciones de riesgo, así como fortalecer sus capacidades de autoprotección y el acceso oportuno a los canales de denuncia y acompañamiento institucional.

En estas jornadas también se abordan de manera didáctica temas clave como el reconocimiento de conductas de riesgo, estrategias de protección personal y los mecanismos disponibles para solicitar ayuda.