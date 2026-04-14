La falta de agua potable continúa generando tensión en el distrito de Atalaya y Santiago, donde nuevamente residentes de los sectores de Villa Marina, El Rosario, El Pedrito y comunidades aledañas salieron a protestar, en las orillas de la vía Interamericana con intenciones de cierre para exigir respuestas concretas a las autoridades.

Los manifestantes demandan la presencia de instituciones responsables y de las empresas promotoras de proyectos habitacionales, señaladas como parte del problema que afecta el suministro del vital líquido en la zona.

Ante la presión de los residentes, la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, acudió la noche del lunes al lugar de la protesta acompañada de dos camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con el fin de abastecer de agua a centenares de familias que llevan varios días sin el servicio básico.

Reyna Carbajal, miembro del comité comunitario en defensa de los residentes, advirtió que la situación ha llegado a un punto crítico.

“Hay amenazas de nuevos cierres por parte de los pobladores si continúa la carencia de agua"

Esto es desesperante, lo que queremos es un suministro constante”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Hildemarta Riera aseguró que solicitará a entidades como el Idaan, la Alcaldía, el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) la suspensión de construcciones en el distrito de Santiago y otras áreas donde se esté utilizando agua potable del Idaan.

Explicó que para eso se tendrá que usar agua de ríos, quebradas o lagos.

“La ejecución de grandes proyectos residenciales está afectando la disponibilidad de agua para la población.

Es necesario tomar medidas para garantizar el acceso equitativo al recurso”, indicó la autoridad provincial.