Una persona muerta y cinco lesionadas, dos de ellas en estado crítico, es el resultado de un siniestro vial ocurrido en la autopista Arraiján-La Chorrera, pasada la medianoche del lunes.

De inmediato, los heridos fueron evacuados hacia el hospital Nicolás Solano en ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas y del Cuerpo de Bomberos, regional de La Chorrera.

En este hecho se vieron involucrados los conductores de dos automóviles modelo sedán, una camioneta y un camión articulado, el cual solo llevaba enganchada la 'cama baja'.

El accidente se registró sobre la vía que conduce al interior del país, según confirmaron las autoridades.

Por otro lado, la cifra de muertes por accidente de tránsito en la provincia de Panamá Oeste supera ya los 24 casos. 12 de ellos en el distrito de Arraiján.