Con una herida de bala en el brazo izquierdo terminó un joven, de 22 años, la madrugada de este lunes en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió a las 2:42 a.m. en el sector de Bella Vista, en la comunidad del 20, donde resultó herido Luis Ballestero.

La investigación del caso señala que el joven estaba en el patio de su casa cuando se escucharon detonaciones y luego observó que estaba herido.

Fue trasladado hacia la sala de emergencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendido por esta herida, ubicada a la altura de la muñeca del brazo izquierdo.

Otros hechos

Por otro lado, el fin de semana tres personas resultaron heridas de bala en un ataque armado ocurrido cerca de las 8:00 p.m. del domingo en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Los heridos fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

El ataque se produjo en los predios de la multifamiliar H-13, donde varios sujetos llegaron y comenzaron a disparar, hiriendo a tres personas.

Se detalló que los heridos son dos adolescentes de 17 años y una joven de 20 años.

Uno de los adolescentes sufrió una herida en el dedo índice de la mano derecha, mientras que el otro fue impactado en el brazo derecho, específicamente en el lado derecho y codo derecho.

La joven de 20 años resultó herida en la cadera, lado derecho.

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Luis López, mayor de la tercera zona policial de Colón, informó que, en conjunto con la Fiscalía de Homicidios, se desarrollan diligencias de allanamiento donde fueron aprehendidas dos personas posiblemente vinculadas al hecho ocurrido en Cristóbal Este.

Estas dos personas pasaron a manos del Ministerio Público para iniciar el proceso de investigación.